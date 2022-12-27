В окупованій Макіївці розстріляли 8 людей, з них четверо – діти

16:13 27 грудня Київ, Україна

В окупованому місті Макіївка Донецької області розстріляли ромську родину із восьми осіб, серед яких четверо дітей. Окупаційна влада заявила, що вбивці - звичайні грабіжники та їх нібито вже спіймали, але радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що вбивство - справа рук "вагнерівців".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними так званого "МВС ДНР", повідомлення про виявлення на території одного з домоволодінь трупів восьми осіб, у тому числі чотирьох неповнолітніх, надійшло до чергової частини о 21:15 у понеділок, 26 грудня. Наголошувалося, що з двору викрали автомобіль "Skoda".



За даними ЗМІ, наймолодшій убитій дитині один рік. Також загинули діти 7 та 9 років.



Пізніше так зване "МВС ДНР" відзвітувало, що за гарячими слідами затримали трьох підозрюваних. Повідомляють, що всі вони засуджені, і нібито "зізналися, що скоїли злочин за корисливими мотивами, з метою викрадення автомобіля та цінного майна".



Чоловік, який втратив сім'ю, розповів на відео, що вбили його дочку, онука, свата, двох дочок свата та двох онуків свата. При цьому людей убили без мети пограбування – на одній із жінок залишилися золоті прикраси та в будинку нічого не зникло. Забрали лише автомобіль.



Окупаційні силовики заявили, що підозрюваним може загрожувати "найвищий захід покарання", тобто смертна кара.



Водночас Андрющенко наголосив, що масове вбивство може бути справою рук "вагнерівців". За його словами, цей злочин мав відверто націоналістичний характер, оскільки вбиті – ромської національності. Крім того, всі вони мають кульові поранення в голову зблизька.



Андрющенко зазначив, що самі макіївчани повідомляли, що злочин скоїли російські військові. Він припускає, що подібні злочини можуть відбуватися і надалі, оскільки росія набрала на фронт "нелюдів і злочинців, неонацистів та інший людський мотлох".