В окупованій Макіївці сталося масове вбивство

У тимчасово захопленій Макіївці Донецької області у понеділок невідомі розстріляли сім'ю ромів із восьми людей, повідомляють російські Telegram-канали.
Зазначається, що інцидент стався у Червоногвардійському районі міста.
Усіх членів сім'ї вбили пострілами у голову. Серед жертв – троє дітей віком 1, 7 та 9 років.
Зазначається, що після цього озброєні автоматами люди втекли на автомобілі.
Зазначається, що інцидент стався у Червоногвардійському районі міста.
Усіх членів сім'ї вбили пострілами у голову. Серед жертв – троє дітей віком 1, 7 та 9 років.
Зазначається, що після цього озброєні автоматами люди втекли на автомобілі.
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