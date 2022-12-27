В окупованій Макіївці сталося масове вбивство

08:09 27 грудня Київ, Україна

У тимчасово захопленій Макіївці Донецької області у понеділок невідомі розстріляли сім'ю ромів із восьми людей, повідомляють російські Telegram-канали.



Зазначається, що інцидент стався у Червоногвардійському районі міста.



Усіх членів сім'ї вбили пострілами у голову. Серед жертв – троє дітей віком 1, 7 та 9 років.



Зазначається, що після цього озброєні автоматами люди втекли на автомобілі.