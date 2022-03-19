В окупованій Каховці сталася пожежа на ГЕС

06:46 17 березня Київ, Україна

16 березня близько 18:30 у місті Нова Каховка виникла пожежа на Каховській ГЕС. Про це повідомляє Новокаховське міське територіальне об'єднання.



На місце надзвичайної події виїхала чергова варта Каховського підрозділу ДРПЧ-11, що дислокується у Новій Каховці.



Пожежники виявили, що сталося займання трансформатора третьої турбіни.



Займання вдалося швидко ліквідувати. Постраждалих не виявлено.



Разом із фахівцями-енергетиками пожежники встановили, що спалах відбувся внаслідок різкого перепаду електричного струму.



Як відомо, Нова Каховка тимчасово окупована російськими військами. У Каховці постійно немає російських військових.