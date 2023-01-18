В окупованій частині Запорізької області детонують боєприпаси росії

"Окупанти Михайлівки Запорізької області прямо посеред дня влаштували "шкільну дискотеку". Гучно у захопленій рашистами місцевій школі, яку вони перетворили на склад боєкомплектів. Шумлять настільки сильно і довго, що тремтять вікна сусідніх будинків. А у бік школи поїхали швидкі. Уточнюємо інформацію, скільки окупантів вже ніколи не зможуть танцювати", - пише Федоров.