В окупованій частині Запорізької області детонують боєприпаси росії
16:59 18 січня Київ, Україна
У тимчасово захопленій Михайлівці Запорізької області детонують боєприпаси на складі БК.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, який іронічно назвав вибухи
шкільною дискотекою, оскільки склад розміщений у будівлі школи.
"Окупанти Михайлівки Запорізької області прямо посеред дня влаштували "шкільну дискотеку". Гучно у захопленій рашистами місцевій школі, яку вони перетворили на склад боєкомплектів. Шумлять настільки сильно і довго, що тремтять вікна сусідніх будинків. А у бік школи поїхали швидкі. Уточнюємо інформацію, скільки окупантів вже ніколи не зможуть танцювати", - пише Федоров.
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