В одному з ресторанів на Львівщині отруїлися 17 осіб - всі госпіталізовані

18:31 07 липня Київ, Україна

17 осіб, третина з яких діти, починаючи з 6 липня проявили всі ознаки гострої кишкової інфекції (ГКІ), в зв'язку з чим і були госпіталізовані.

Про це повідомляє регіональне управління Держпродспоживслужби в середу, 7 липня.



"В обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 17 осіб, в тому числі шість дітей, з-поміж учасників банкетів, які відбулися 4 липня в ресторані Панський книш в смт Куликів Львівського району", - йдеться в повідомленні.



Пацієнти зверталися в лікарню 6-7 липня. При надходженні вони скаржилися на підвищення температури, біль у животі, блювоту і діарею. Медики оцінюють стан усіх потерпілих як середньої тяжкості.



Співробітники Держпродспоживслужби і обласного управління центру з контролю і профілактики захворювань проводять розслідування, щоб виявити причини спалаху.