В одному з районів Києва спалахнули торгові кіоски

У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа у торгових кіосках. Про це 20 січня повідомили у ДСНС.
Зазначається, що сигнал про загоряння на вулиці Іллєнко, 1 надійшов рятувальникам о 03.40 п'ятниці.
Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що в одному з кіосків з продажу кави виникла пожежа з подальшим поширенням на кіоск з продажу шаурми.
О 04.00 вогонь локалізували на площі 25 кв.м, а о 04.18 ліквідували.
Зазначається, що сигнал про загоряння на вулиці Іллєнко, 1 надійшов рятувальникам о 03.40 п'ятниці.
Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що в одному з кіосків з продажу кави виникла пожежа з подальшим поширенням на кіоск з продажу шаурми.
О 04.00 вогонь локалізували на площі 25 кв.м, а о 04.18 ліквідували.
Жертв та постраждалих немає, причину події встановлюють правоохоронці.
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