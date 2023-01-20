В одному з районів Києва спалахнули торгові кіоски

13:14 20 січня Київ, Україна

У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа у торгових кіосках. Про це 20 січня повідомили у ДСНС.



Зазначається, що сигнал про загоряння на вулиці Іллєнко, 1 надійшов рятувальникам о 03.40 п'ятниці.



Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що в одному з кіосків з продажу кави виникла пожежа з подальшим поширенням на кіоск з продажу шаурми.



О 04.00 вогонь локалізували на площі 25 кв.м, а о 04.18 ліквідували.

"Внаслідок пожежі два кіоски згоріли повністю, частково пошкоджено один із кіосків, розташований поруч, але завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти швидкому поширенню вогню на весь ряд", - наголосили в ДСНС.

Жертв та постраждалих немає, причину події встановлюють правоохоронці.