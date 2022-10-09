На одному з курортів Єгипту відбувається навала скорпіонів. Є жертви

09:00 14 листопада Київ, Україна

Усі, хто зараз у південному районі Єгипту, згадали фільм «Цар скорпіонів» або про біблійні десять єгипетських страт. Річ в тому, що після дощів місто Асуан опинилося в полоні полчищ скорпіонів. На сьогодні від отруйних жал цих членистоногих загинули 3 людини і сотнями обчислюється кількість жертв, повідомила британська служба ВПС з посиланням на МОЗ Єгипту.

До міста скорпіони потрапили з навколишніх гір та пустелі з потоками води під час зливових дощів наприкінці цього тижня. Як стало відомо, на сьогодні від отруйних укусів цих членистоногих постраждали понад 450 людей, троє з них уже померли.

За повідомленням МОЗ Єгипту, на місця доставлено достатню кількість доз протиотрути. З масовою вакцинацією населення проти укусів скорпіонів вирішили почекати, щоб зберегти сироватку для екстрених випадків.

Усіх місцевих мешканців та приїжджих туристів та відпочивальників попереджають бути вкрай обачними, особливо у місцях, що заросли травою та чагарником, а по можливості краще не виходити з приміщень.

Зауважимо, що в Єгипті поширені два види найотруйніших на землі товстохвостих скорпіонів. Отрута чорного жирохвісту, наприклад, здатна всього за годину призвести до смерті дорослої людини, а для дітей і людей похилого віку такі укуси особливо небезпечні.

Бути пильнішими треба нам усім, адже товар з Єгипту продовжує надходити до нашої країни. Скажімо лише, що нещодавно мешканку Казані вкусив скорпіон, який опинився у купленому винограді. На щастя, жінку вдалося врятувати.