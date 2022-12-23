В одній з областей росії заборонили використовувати БПЛА і приватні літаки

15:17 23 грудня Київ, Україна

У Калузької області росії губернатор вніс заборону на експлуатацію безпілотників, а також на польоти приватник літаків.



Про це повідомило місцеве видання.



Постанова губернатора від 20 грудня забороняє використовувати у регіоні приватні літаки, повітряні апарати, включаючи аеростати, а також безпілотники без дозволу диспетчера.



Робиться це "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки".



Раніше, 21 грудня, у Ростовській області росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.