В одній з київських квартир пролунав вибух, постраждав господар житла

В одній з квартир Шевченківського району Києва в ніч з неділі на понеділок прогримів вибух. Сусіди викликали поліцію.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва в Facebook.
"Сьогодні вночі в чергову частину поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Зоологічній стався вибух", - сказано в повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки і лікарі.
Правоохоронці попередньо встановили, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.
Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу. Зараз поліціянти встановлюють обставини вибуху.
Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.
"Сьогодні вночі в чергову частину поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Зоологічній стався вибух", - сказано в повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки і лікарі.
Правоохоронці попередньо встановили, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.
Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу. Зараз поліціянти встановлюють обставини вибуху.
Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.
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