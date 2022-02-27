В одній з київських квартир пролунав вибух, постраждав господар житла

08:38 31 травень Київ, Україна

В одній з квартир Шевченківського району Києва в ніч з неділі на понеділок прогримів вибух. Сусіди викликали поліцію.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва в Facebook.



"Сьогодні вночі в чергову частину поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Зоологічній стався вибух", - сказано в повідомленні.



На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки і лікарі.



Правоохоронці попередньо встановили, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.



Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу. Зараз поліціянти встановлюють обставини вибуху.



Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.