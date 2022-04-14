В Одеському торговельному порту вилучили 16 тонн контрабандних сигарет

16:29 17 листопада Київ, Україна

Завдяки отриманій від іноземних спецслужб інформації, співробітники СБУ заарештували групу осіб, які займалися незаконним ввезенням на територію України великих партій сигарет.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Оперативники спецслужби за отриманою, в тому числі від іноземних партнерів, інформацією, виявили в Одеському морському торговому порту вантаж сигарет відомого світового бренду загальною вагою майже 16 тонн. Продукція нелегально прибула в один з приватних контейнерних терміналів. За найнижчими гуртовими цінами українського "чорного ринку" вартість вилученого товару склала майже 20 млн гривень.



Контрабандні сигарети були приховані під виглядом текстильних виробів для ухилення від сплати митних та інших обов'язкових платежів.



Зараз тривають відповідні процесуальні дії по вилученню виявленого товару.