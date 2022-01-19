В одеському ресторані сталася пожежа

07:33 04 травень Київ, Україна

У переповненій на травневі свята Одесі, на вулиці Ланжеронівській сталася пожежа на літньому майданчику ресторану "Щастя", пізніше вогонь поширився і на готель, який розташовується на поверх вище.

Про це пише Думська.



Відзначається, що вогонь швидко поширився по будівлі. Рятувальникам довелося не тільки боротися з вогнем, але і рятувати людей з верхніх поверхів.



Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом.



Вогонь вдалося локалізувати.