В одеському ресторані сталася пожежа

У переповненій на травневі свята Одесі, на вулиці Ланжеронівській сталася пожежа на літньому майданчику ресторану "Щастя", пізніше вогонь поширився і на готель, який розташовується на поверх вище.
Про це пише Думська.
Відзначається, що вогонь швидко поширився по будівлі. Рятувальникам довелося не тільки боротися з вогнем, але і рятувати людей з верхніх поверхів.
Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом.
Вогонь вдалося локалізувати.
Відзначається, що вогонь швидко поширився по будівлі. Рятувальникам довелося не тільки боротися з вогнем, але і рятувати людей з верхніх поверхів.
Двоє співробітників ресторану отримали незначне отруєння димом.
Вогонь вдалося локалізувати.
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