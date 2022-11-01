В одеському порту виявили наркотики на 24 мільйони гривень

11:55 01 листопада Київ, Україна

В одеському порту ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до України та країн ЄС.



Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, учасники наркокартелю у лютому 2022 року, ще до початку збройної агресії росії проти України, ввезли на територію України з однієї з країн Південної Америки вантажні контейнери з майже 50 тоннами промислового шлаку, які були вивантажені в одеському порту.



Під час ретельного огляду контейнерів правоохоронці виявили в одному з мішків зі шлаком мішок вагою близько 10 кг із білою порошкоподібною речовиною. За результатами експертиз у відібраних зразках виявлено близько 4 кг кокаїну у перерахунку на чисту речовину. Вартість наркотичного засобу становить близько 24 млн грн.



За клопотанням прокуратури накладено арешт на весь вантаж, що ввозиться.



У свою чергу, у ДПСУ додали, що "товар був замаскований у вигляді промислового шлаку за допомогою сучасного складного хімічного процесу".



Кокаїн доставили до порту Одеси у контейнерах із вантажем «Шлаки».