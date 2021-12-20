В Одеському порту чиновник здавав в оренду буксири, на чому заробив 142 млн грн

05:56 08 квітень Київ, Україна

Один з колишніх керівників держпідприємства "Одеський морський торговельний порт" підозрюється в незаконній здачі в оренду буксирів, які належать державному портовому флоту. Ексчиновник завдав державі збитки на 142 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр УСБУ в Одеській області.

За даними слідства, протягом 2018-2019 років один із колишніх керівників держпідприємства здавав в оренду комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

Оперативники спецслужби встановили, що через дії чиновника комерційні структури отримували надприбутки від судновласників, які мали б надходити до бюджету.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.