В Одеському порту чиновник здавав в оренду буксири, на чому заробив 142 млн грн

05:56 08 квітень Київ, Україна

Один з колишніх керівників держпідприємства "Одеський морський торговельний порт" підозрюється в незаконній здачі в оренду буксирів, які належать державному портовому флоту. Ексчиновник завдав державі збитки на 142 млн грн.



Про це повідомляє пресцентр УСБУ в Одеській області.



За даними слідства, протягом 2018-2019 років один із колишніх керівників держпідприємства здавав в оренду комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.



Оперативники спецслужби встановили, що через дії чиновника комерційні структури отримували надприбутки від судновласників, які мали б надходити до бюджету.



Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.