В Одеській області затримано хлопця, який зґвалтував 73-річну бабусю

В стані алкогольного сп'яніння молодий хлопець зґвалтував жінку похилого віку. Йдучи, прихопив речі, які сподобалися йому.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
За даними відомства, подія сталася тиждень тому.
За даними відомства, подія сталася тиждень тому.
Викрили чоловіка поліціянти за кілька днів. Він зізнався в злочині, пояснюючи скоєне дією алкоголю.
Після проведення всіх необхідних експертиз правопорушнику оголосили підозру і взяли під варту. Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.
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