В Одеській області затримано хлопця, який зґвалтував 73-річну бабусю

09:31 21 грудня Киев, Украина

В стані алкогольного сп'яніння молодий хлопець зґвалтував жінку похилого віку. Йдучи, прихопив речі, які сподобалися йому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.



За даними відомства, подія сталася тиждень тому.

"Правопорушник - 25-річний житель міста Татарбунари - вночі пробрався в будинок 73-річної жінки та, застосувавши фізичну силу, проти волі потерпілої вступив з нею в інтимний зв'язок. Залишаючи чужий будинок, зловмисник одягнувся в обнови, які знайшов в одній з кімнат, і пішов", - сказано в повідомленні.

Викрили чоловіка поліціянти за кілька днів. Він зізнався в злочині, пояснюючи скоєне дією алкоголю.



Після проведення всіх необхідних експертиз правопорушнику оголосили підозру і взяли під варту. Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.