На Одещині юні піротехніки отримали опіки ІІ ступеня

Під час війни навіть там, де не точаться активні бої, можна натрапити на вибухонебезпечні предмети. Ці предмети можуть бути залишені в загальнодоступних місцях через недбалість або навіть за злим наміром.
У суботу, 26 серпня, пресслужба ГУ Національної поліції Одеської області повідомила, що в селищі Захарівка Роздільнянського району два підлітки стали жертвами феєрверку. Той вибухнув, коли діти його підпалили.
Як уточнюють правоохоронці, неповнолітні 13 та 15 років отримали термохімічні опіки ІІ ступеня та потрапили до лікарні.
Повідомляється, що інцидент стався, коли двоє друзів грали неподалік будинку. Підлітки знайшли салют у вигляді циліндра та вирішили підпалити його сірниками.
Вона повідомила, що на місці вибуху працювали інспектор ювенальної превенції, слідчий та криміналіст.
Раніше повідомлялося, що Україна є найзамінованішою територією світу, обійшовши за цим показником Афганістан та Сирію.
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