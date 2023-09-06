На Одещині юні піротехніки отримали опіки ІІ ступеня

08:36 27 серпня Київ, Україна

Під час війни навіть там, де не точаться активні бої, можна натрапити на вибухонебезпечні предмети. Ці предмети можуть бути залишені в загальнодоступних місцях через недбалість або навіть за злим наміром.

У суботу, 26 серпня, пресслужба ГУ Національної поліції Одеської області повідомила, що в селищі Захарівка Роздільнянського району два підлітки стали жертвами феєрверку. Той вибухнув, коли діти його підпалили.

Як уточнюють правоохоронці, неповнолітні 13 та 15 років отримали термохімічні опіки ІІ ступеня та потрапили до лікарні.

"Діти отримали опіки обличчя та рук", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що інцидент стався, коли двоє друзів грали неподалік будинку. Підлітки знайшли салют у вигляді циліндра та вирішили підпалити його сірниками.

"Щойно підлітки це зробили, циліндр вибухнув", - зазначила інспектор районного відділу ювенальної превенції сектору превенції Ірина Тодорашко.

Вона повідомила, що на місці вибуху працювали інспектор ювенальної превенції, слідчий та криміналіст.

"Закликаємо батьків пояснювати дітям, що будь-які знахідки, схожі на піротехнічні вироби, вибухові пристрої тощо, чіпати не можна. У країні йде війна і, на жаль, зараз і ще довго після її завершення всім нам будуть загрожувати занедбані вибухові пристрої доти, доки всю нашу територію не буде розміновано", - підкреслили в Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що Україна є найзамінованішою територією світу, обійшовши за цим показником Афганістан та Сирію.