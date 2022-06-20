На Одещині ЗСУ збили російські ракети "Онікс"

11:12 20 червня Київ, Україна

Стало відомо, звідки летіли ворожі ракети "Онікс" в Одесу.

Про те, що знову були збиті ворожі ракети, в Telegram написав спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"...Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Спасибі ППО!” – зазначив він.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що противник із захопленого Криму випустив по Одещині крилаті ракети типу "Онікс", поділився канал у Telegram "Одеса. Офіційно".

"...Ворог продовжує атакувати Одеську область крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований у тимчасово окупованому Криму. Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі...", - йдеться у повідомленні.



У ОК "Південь" наголосили, що сили ППО України знищили ворожі ракети у повітрі.