На Одещині ЗСУ збили російські ракети "Онікс"

Стало відомо, звідки летіли ворожі ракети "Онікс" в Одесу.
Про те, що знову були збиті ворожі ракети, в Telegram написав спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що противник із захопленого Криму випустив по Одещині крилаті ракети типу "Онікс", поділився канал у Telegram "Одеса. Офіційно".
У ОК "Південь" наголосили, що сили ППО України знищили ворожі ракети у повітрі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі