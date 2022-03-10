В Одеській області, рятуючи друзів, потонув підліток

14:12 14 жовтень Київ, Україна

У місті Чорноморськ підлітки місцевого коледжу вирішили скупатися в штормовому морі, один 16-річний студент потонув, двох інших врятував поліціянт.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Після занять троє друзів з різних населених пунктів зібралися на узбережжі, щоб попрощатися перед від'їздом додому на час введення дистанційного навчання. Двоє з хлопців вирішили скупатися, але несподівано піднялися хвилі, і вони почали тонути. На допомогу друзям кинувся підліток, який залишився на березі, проте він і сам став заручником великої води", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з води хлопців - мешканців Білгород-Дністровського району, 2005 року народження, - витягнув поліціянт, який прибув за викликом рядового громадянина, який став випадковим свідком події і теж намагався допомогти.

"Після надання медичної допомоги госпіталізація їм не знадобилася... На превеликий жаль, їхнього однолітка з Овідіополя врятувати не вдалося", - додається в повідомленні.

Так, за фактом загибелі студента відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.