На Одещині сталася ДТП, є загиблі

13:52 23 січня Київ, Україна

Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Рені, що сталася між селами Миколаївка-Новоросійська та Ярославка в ніч проти 23 січня, загинули 35-річний водій Audi A4 та його 24-річний пасажир.

Про це повідомили у поліції області.

Зазначається, що автомобіль перекинувся і врізався у дерево. Постраждалі (обидва мешканці Кулівчанської сільської громади) загинули до приїзду швидкої допомоги.

На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники.

За фактом ДТП призначено низку експертиз.