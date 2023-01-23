На Одещині сталася ДТП, є загиблі

Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Рені, що сталася між селами Миколаївка-Новоросійська та Ярославка в ніч проти 23 січня, загинули 35-річний водій Audi A4 та його 24-річний пасажир.
Про це повідомили у поліції області.
Зазначається, що автомобіль перекинувся і врізався у дерево. Постраждалі (обидва мешканці Кулівчанської сільської громади) загинули до приїзду швидкої допомоги.
На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники.
За фактом ДТП призначено низку експертиз.
Про це повідомили у поліції області.
Зазначається, що автомобіль перекинувся і врізався у дерево. Постраждалі (обидва мешканці Кулівчанської сільської громади) загинули до приїзду швидкої допомоги.
На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники.
За фактом ДТП призначено низку експертиз.
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