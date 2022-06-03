На Одещині правоохоронці затримали 5 людей, які виправдовували вторгнення росії в Україну

На Одещині кіберфахівці Служби безпеки України викрили п'ятьох людей, які публічно виправдовували збройне вторгнення росії в Україну та підтримували дії окупантів.
Про це повідомили в Управлінні СБ України на Одещині.
Про це повідомили в Управлінні СБ України на Одещині.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання прихильників росії правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні термінали.
За цим фактом розслідують кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників) ККУ.
За цим фактом розслідують кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників) ККУ.
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