На Одещині правоохоронці затримали 5 людей, які виправдовували вторгнення росії в Україну

12:27 03 червня Київ, Україна

На Одещині кіберфахівці Служби безпеки України викрили п'ятьох людей, які публічно виправдовували збройне вторгнення росії в Україну та підтримували дії окупантів.



Про це повідомили в Управлінні СБ України на Одещині.

"Фігуранти розповсюджували в заборонених в Україні соціальних мережах матеріали, які героїзували російських загарбників та агітували до співпраці з державою-агресором", - йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання прихильників росії правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні термінали.



За цим фактом розслідують кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників) ККУ.