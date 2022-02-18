В Одеській області перекинувся автомобіль з 6 пасажирами

20:50 24 вересень Київ, Україна

Водій автомобіля Toyota Cresta не впорався з керуванням, авто з'їхало в кювет і перекинулося, на момент аварії в машині знаходилося шість осіб, двоє з них загинули.

Аварія сталася в Овідіопольському районі Одеської області, повідомляє поліція.

Поліція встановила, що за кермом був 21-річний хлопець. Один з пасажирів - 18-річний хлопець - помер на місці. Його товариш, якому було 19 років, помер у лікарні. Водій і ще троє пасажирів отримали травми та були госпіталізовані.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водія автомобіля затримали.