В Одеській області перекрили канал нелегальної міграції

08:16 16 жовтень Київ, Україна

СБУ затримала іноземного громадянина, який організовував у регулярному порядку незаконний перетин українського кордону.



Іноземець забезпечував клієнтам перехід через держкордон в місцях, де немає встановлених пунктів контролю. Кінцевою точкою нелегалів була одна з європейських країн.



Нелегали належали до кримінального середовища, і у них були відсутні будь-які документи, тому вартість їхнього переправлення склала 5,2 тисячі доларів США.



За наявною інформацією, нелегальний бізнес існував майже рік, щомісяця організатор переправляв до 10 нелегалів.



Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України) і обрання запобіжного заходу.



"Перевіряється інформація щодо причетності посадових осіб Держприкордонслужби до протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.