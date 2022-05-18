В Одеській області невідомі вбили жінку-таксистку і спалили її машину

12:34 16 грудня Київ, Україна

Вчора, 15 грудня, в селі Любополь Одеської області було знайдено тіло жінки зі слідами знущань, у загиблої виявлено численні колото-різані рани в області шиї і грудей.
 
Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що вбивство сталося приблизно о другій годині ночі. Злочинців було двоє. Автомобіль загиблої вони викрали і спалили в районі села Ілічанка того ж району.
«Відкрито кримінальне провадження за пунктом 6 частини 2 ст. 115, частиною 3 ст. 289 і частиною 2 ст. 194 КК України (вбивство з корисливих мотивів, угон транспортного засобу і знищення майна шляхом підпалу). Поліціянти розшукують зловмисників», - сказано в повідомленні.

фото: документы убитой женщины