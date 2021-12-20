В одеській області знайшли 14 пакетів з частинами тіла

16:16 09 липень Київ, Україна

У Білгороді-Дністровському двоє зловмисників, 17-річні жителі району - хлопець і його дівчина. Ретельно підготувавшись, прийшли вночі додому до чоловіка, через вікно проникли в його квартиру і вбили. А щоб приховати сліди злочину, тіло розчленували, розклали по сумках і закопали у лиману за містом.





Зазначено, що молоді люди вирішили фасувати останки іноземця в 14 сміттєвих пакетів і закопали на березі Дністровського лиману.

Вбивць почали шукати після заяви племінника загиблого. Поліція, оглянувши квартиру, виявила в ній сліди крові, а потім, відпрацьовуючи коло спілкування, вийшла на слід тих, хто був причетний до його зникнення.



Затримані зізналися, що вбили іноземця в якості помсти за інтимні відносини, які у нього були з дівчиною.



Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Дії неповнолітніх слідчі кваліфікували за п.12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.