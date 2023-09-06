На Одещині чоловік потонув у ставку, рятуючи своїх онучок

Спека тягне людей до водойм, незважаючи на заборону купань через війну. Чергова трагедія на воді сталася на Одещині. Намагаючись врятувати онучок, у ставку потонув 65-річний чоловік. Про це 8 серпня повідомили у ДСНС.
Інцидент стався напередодні на Одещині.
Дітей витягли на берег місцеві підлітки, які також відпочивали на водоймі. Тіло потопельника виявили водолази.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині знайшли тіло другої дівчинки, яка потонула в річці Десна біля села Слобідка.
В Україні за вихідні на водоймах загинуло 28 людей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі