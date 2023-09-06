На Одещині чоловік потонув у ставку, рятуючи своїх онучок

13:11 08 серпня Київ, Україна

Спека тягне людей до водойм, незважаючи на заборону купань через війну. Чергова трагедія на воді сталася на Одещині. Намагаючись врятувати онучок, у ставку потонув 65-річний чоловік. Про це 8 серпня повідомили у ДСНС.

Інцидент стався напередодні на Одещині.

"Під час відпочинку на місцевому ставку потонув громадянин 1958 року народження. Він намагався витягнути на берег надувний матрац зі своїми онуками, 2007 та 2010 року народження, проте сам загинув", - зазначили у відомстві.

Дітей витягли на берег місцеві підлітки, які також відпочивали на водоймі. Тіло потопельника виявили водолази.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині знайшли тіло другої дівчинки, яка потонула в річці Десна біля села Слобідка.

В Україні за вихідні на водоймах загинуло 28 людей.