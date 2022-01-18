На Одещині чоловік підпалив себе під відділенням поліції

15:47 17 січень Київ, Україна

Правоохоронці у місті Подільськ Одеської області встановлюють причини самопідпалу місцевого жителя біля районного відділення поліції. Потерпілий стверджує, що став жертвою свавілля силовиків, які нібито сфальшували проти нього провадження.



Про це повідомили у Національній поліції.



37-річний житель Куяльницької ОТГ здійснив самопідпал 14 січня. На відео з місця події видно, як він облив себе невідомою речовиною з великої пляшки та підніс запальничку. Якийсь час постраждалий стояв на вулиці, охоплений полум'ям, погасити яке допомогли працівники охоронної фірми, що проїжджали повз. Вони ж викликали швидку, яка госпіталізувала чоловіка.



Постраждалий на ім'я Микола розповів, що мешкає в селі Борщі. Причиною самопідпалу він назвав свавілля правоохоронців, які звинуватили його у незаконному обігу зброї та зберіганні наркотичних речовин.

Так, минулого року, за словами Миколи, у нього виник конфлікт із іншим мешканцем села, який публічно обіцяв відправити його до в'язниці, використовуючи зв'язки у поліції. За словами потерпілого, його опонент разом з іншим громадянином написав заяву, в якій стверджували, що Микола напідпитку хизувався перед ними гранатою і скаржився на проблеми з сусідами. Микола відкидає це.



Через два тижні після конфлікту із сусідом, як переконує Микола, до нього додому прийшли з обшуком, під час якого знайшли сувенірну гранату та 1,75 грама конопель. Щодо останньої знахідки, чоловік стверджує, що наркотики йому підкинули правоохоронці.



Провадження за статтею 263 ККУ ("Незаконне поводження зі зброєю") слідчі закрили, оскільки експертиза підтвердила, що знайдена у приміщенні граната не є бойовою. Водночас провадження щодо зберігання наркотиків залишилося відкритим.

“Я щодня сюди (до райвідділу – ред.) бігав. Навіть слідчий, який був на обшуку, відмовився від цієї справи. Чув, що вона збирається звільнятися, бо це беззаконня, і вона не зможе зруйнувати цю систему. У мене три слідчі змінилися. Мене (відправляють – ред.) від дверей до дверей: і у в'язницю не посадять, і не хочуть визнати своєї провини... Через це я готовий вдатися до радикальних дій”, – казав чоловік напередодні самопідпалу.

Наразі, за даними правоохоронців, потерпілий перебуває у лікарні.



Поліціянти обіцяють надати правову кваліфікацію справі після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.