На Одещині до 15 років ув'язнення засудили стрільця "ДНР"

11:59 22 листопада Київ, Україна





На Одещині до 15 років за ґратами з конфіскацією майна засудили стрільця так званої "ДНР" із позивним "Ланжерон", який наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурор у суді довів, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Засуджений проходив службу в підрозділах "російська православна армія", "республіканська гвардія міністерства оборони "ДНР" та у складі окремої розвідувальної роти "тайфун" на посаді стрільця.

"На посадах стрільця та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України у населених пунктах Слов'янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захопленні інших населених пунктів та об'єктів у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Отже, у порядку спеціального судового розгляду місцевого жителя засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.