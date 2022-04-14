В Одеській області через зливи обрушилася частина дороги

Внаслідок сильних дощів на ділянці автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса виник зсув, який обрушив частину дороги.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, повне завершення робіт заплановане до 3 серпня 2021 року.
На місці працює підрядна організація, яка виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту за допомогою 10 одиниць спецтехніки. Робітники вже замінили 2 200 кубометрів ґрунту.
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