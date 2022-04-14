В Одеській області через зливи обрушилася частина дороги

15:57 16 липня Київ, Україна

Внаслідок сильних дощів на ділянці автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса виник зсув, який обрушив частину дороги.





Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса, на 337 км біля села Троїцьке, Подільського району в результаті інтенсивних дощів виник зсув, що деформував дорожнє покриття. На місці цілодобово здійснюються відновлювальні роботи, права смуга руху на цій ділянці перекрита. Працює 10 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, повне завершення робіт заплановане до 3 серпня 2021 року.

На місці працює підрядна організація, яка виконує роботи із заміни перезволоженого ґрунту за допомогою 10 одиниць спецтехніки. Робітники вже замінили 2 200 кубометрів ґрунту.