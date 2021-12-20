На Одещині 15 листопада горіла база відпочинку "Лаванда": рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь

06:17 16 листопад Київ, Україна

На Одещині на одній із баз відпочинку горіли дерев'яні будівлі. Рятувальникам ГУ ДСНС України у Харківській області вдалося ліквідувати пожежу на території 300 кв. метрів.

Як повідомляє пресцентр служби ДСНС України в Одеській області, на місці події жертв та постраждалих не виявлено.

До Головного управління області у Службу порятунку – 101 надійшов дзвінок 15 листопада, о 21:17, в якому повідомлялося, що горить база відпочинку «Лаванда» у селі Грибівка.

На адресу було відправлено пожежно-рятувальні бригади. Після прибуття на місце пожежі на вулиці Середня, 1, села Грибівка пожежниками було встановлено, що горить двоповерхова будівля з дерев'яною обшивкою. Полум'я вийшло назовні. І гасіння ускладнювалося вітром, через що вогонь міг перекинутися на сусідню базу відпочинку.

На місці командиром гасіння було прийнято рішення підключитися до пожежної водойми, розташованої на сусідній базі, а також організувати підвезення води з річкової водойми Барабой.

Пожежникам вдалося повністю ліквідувати вогонь площею 300 кв. метрів у ніч на 16 листопада о 01:00.

Жертв пожежі не виявлено.

Для гасіння вогню було задіяно 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб рятувальників.