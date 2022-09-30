В Одесі затримано трьох агентів ФСБ, які для картинки пропагандистів вивісили російський прапор

09:47 30 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба ДБР. Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) у ході спільної спецоперації затримали трьох агентів ФСБ росії, які напередодні Дня Незалежності України в Одесі вивісили російський прапор.Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність у місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному із житлових будинків Одеси прапор російської федерації з написом "Одеса – російське місто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групу чоловіків організував місцевий житель, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію і був учасником у проросійських політичних заходах на території міста.

За даними правоохоронців, злочинна група збирала інформацію про місця дислокації військових об'єктів на території Одеси, відомості про патріотично налаштованих активістів та передавала ці дані своїм російським кураторам, а також розробляла плани щодо створення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області для здійснення підривної діяльності на користь агресора.



Встановлено, що затримані планували викрасти патріотично налаштованого підприємця, який займався волонтерською діяльністю.



Як повідомляють у ДБР, у ході спецоперації затримали "на гарячому" злочинців-зрадників, які намагалися викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для викрадення зловмисники переодяглися у військову форму та найняли помічників, яких насправді зіграли правоохоронці вже у рамках проведеної спецоперації.



Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 6 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) КК України.



Їм може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.