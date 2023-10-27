В Одесі затримано поліціянтів, які переправляли військовозобов'язаних до Молдови

13:08 25 жовтня Київ, Україна

На Одещині правоохоронці викрили та затримали поліціянта та його спільника, які брали участь у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Молдови.



Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у середу, 25 жовтня.



За даними прокуратури, поліціянт та його спільник налагоджували "схему" незаконного виїзду для військовозобов'язаних, надаючи їм послуги з організації "втечі" з України. За свої послуги вони вимагали 5000 доларів із кожного військовозобов'язаного.



Крім того, вони спробували залучити співробітника прикордонної служби, обіцяючи йому 1000 доларів за кожну переправлену людину. Однак цей прикордонник негайно повідомив про протиправну діяльність свого керівника та правоохоронців.



Спільник поліціянта зустрів двох військовозобов'язаних в Одесі та попрямував до одного з пунктів пропуску в Одеській області, де на них чекав співробітник Держприкордонслужби. На місці зустрічі поліціянт передав обіцяні 2000 доларів "винагороди", після чого обох злочинців було затримано правоохоронними органами.