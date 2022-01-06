В Одесі затримано чоловіка за замах на вбивство

Одеські поліціянти затримали уродженця Миколаєва за підозрою в замаху на умисне вбивство знайомого.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.
Подія сталася 23 квітня пізно ввечері на вулиці Сонячній. Там 34-річного одесита з ножовим пораненням грудної клітини виявили перехожі і відразу викликали на місце події поліцію і «швидку». Медики потерпілого негайно госпіталізували.
На наступний день поліціянти розшукали в центрі правопорушника з імовірним знаряддям злочину.
33-річний приїжджий з сусідньої області пояснив, що в той вечір потерпілий прийшов до нього зі звинуваченнями в тому, що він нібито образив його дружину. Слово за слово, між чоловіками зав'язалася бійка, в розпал якої зловмисник вдарив опонента ножем у груди і, злякавшись, втік.
Як з'ясувалося, фігурант вже має судимість за умисне вбивство. Цього разу йому оголосили підозру за статтею 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. За замах на умисне вбивство йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. За замах на умисне вбивство йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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