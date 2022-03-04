В Одесі затримали правоохоронців-сутенерів

16:03 04 червень Київ, Україна

В Одесі викрили та затримали двох співробітників поліції охорони, які разом зі спільницями організували салон інтимних послуг.

Серед затриманих старший сержант поліції, поліціянт-водій одного з батальйонів Управління поліції охорони і охоронець батальйону УПО, який вже звільнений зі служби, а також дві жінки, повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.



Відзначається, що одна з жінок здійснювала підбір приміщень, зручних для організації місць розпусти, і забезпечувала їхнє функціонування, а також вела фінансові питання.





Адміністраторка салону інтимних послуг давала рекламні оголошення в мережі, підбирала жінок з привабливою зовнішністю, які надавали сексуальні послуги, проводила з зацікавленими співбесіди з визначенням умов "роботи" і приймала замовлення від клієнтів.

Правоохоронці в свою чергу супроводжували дівчат до замовника, забезпечували їхню охорону і безпеку, контролювали час, проведений з клієнтом і отримання грошей за надані послуги, які оцінювалися в 100 дол. за годину. Також вони розподіляли кошти між усіма учасниками.

"Вирішуються питання про повідомлення зловмисникам про підозру і обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні поліції.