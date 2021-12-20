В Одесі затримали етнічну злочинну групу кавказького "авторитета"

19:44 09 квітень Київ, Україна

Співробітники поліції Одеської області затримали злочинну групу "кримінального авторитета" з Закавказзя, учасники якої підозрюються в низці крадіжок з квартир та приватних будинків одеситів.





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.



Поліціянти затримали зловмисників відразу після викрадення ними грошей та інших цінностей з приватного будинку на вулиці Пішеніна.





Були проведені невідкладні обшуки, під час яких правоохоронці вилучили у фігурантів викрадені речі та знаряддя злочину.

Зараз правопорушники перевіряються на причетність до інших злочинів, скоєних на території міста. Їм загрожує до шести років ув'язнення. До обрання запобіжного заходу трьох затриманих помістили в ізолятор тимчасового тримання.