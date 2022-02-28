В Одесі за викраденого таксиста вимагали викуп

Обласне управління Національної поліції Одеської області повідомило про звільнення водія таксі, викраденого двома зловмисниками заради викупу.
За даними слідства, отримавши виклик, таксист взяв в Київському районі клієнта, який попросив його забрати по дорозі його знайомого.
На трасі Одеса - Чорноморськ в машину сів ще один чоловік, після чого один з них направив на водія пістолет і вимагав віддати гроші та телефон.
«Таксист виконав вимогу, проте цього зловмисникам здалося мало. Підозрювані змусили чоловіка віддати ключі та документи на автомобіль і пересісти на заднє сидіння. На їхню вимогу за повернення машини таксист протягом двох тижнів повинен був сплатити $2 тисячі», - розповіли в поліції.
У цей час родичі водія, не зумівши зв'язатися з ним, звернулися в правоохоронні органи, співробітники яких зуміли встановити місцеперебування автомобіля і звільнити викраденого чоловіка.
Затриманими зловмисниками виявилися 20-річний одесит та 22-річний житель Овідіопольського району, які раніше вже мали проблеми з законом.
За даними слідства, отримавши виклик, таксист взяв в Київському районі клієнта, який попросив його забрати по дорозі його знайомого.
На трасі Одеса - Чорноморськ в машину сів ще один чоловік, після чого один з них направив на водія пістолет і вимагав віддати гроші та телефон.
«Таксист виконав вимогу, проте цього зловмисникам здалося мало. Підозрювані змусили чоловіка віддати ключі та документи на автомобіль і пересісти на заднє сидіння. На їхню вимогу за повернення машини таксист протягом двох тижнів повинен був сплатити $2 тисячі», - розповіли в поліції.
У цей час родичі водія, не зумівши зв'язатися з ним, звернулися в правоохоронні органи, співробітники яких зуміли встановити місцеперебування автомобіля і звільнити викраденого чоловіка.
Затриманими зловмисниками виявилися 20-річний одесит та 22-річний житель Овідіопольського району, які раніше вже мали проблеми з законом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі