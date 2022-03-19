В Одесі за контрабанду кокаїну затримали громадян Ізраїлю

09:44 25 жовтня Київ, Україна

Перекрито ще один канал контрабандного постачання наркотиків в Україну. Велику партію кокаїну вдалося виявити в Одеському морському торговому порту. Співробітники Державної прикордонної служби, разом зі слідчими Служби безпеки України, затримали в Одесі чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомила Держприкордонслужба.

Затриманню передував комплекс слідчо-оперативних дій, відзначили в Держприкордонслужбі.

Силовики встановили, що затримані причетні до контрабанди наркотиків, які постачались з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Як повідомлялося раніше, в Київській області співробітники СБУ блокували діяльність підрозділу міжнародного наркосиндикату, відомого як Хімпром.

Нагадаємо, що співробітники СБУ блокували в Одесі діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували наркотики клієнтам по всій країні.