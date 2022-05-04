В Одесі ЗСУ збили російський ударний безпілотник

15:23 02 травня Київ, Україна

ЗСУ збили російський ударний безпілотник в Одеському районі.

Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили ударний безпілотний літальний апарат окупаційних військ російської федерації в Одеському районі.



Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Також сьогодні в Одеському районі нашим підрозділом протиповітряної оборони було збито ударний безпілотний літальний апарат. Працюємо на перемогу», – сказав він.

Нагадаємо, 26 квітня окупаційні війська також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман із Білгород-Дністровського району до Одеси. Рух ним перекрили.



Вже 27 квітня російські окупанти вдруге завдали ракетного удару по цьому мосту, а 2 травня – втретє.