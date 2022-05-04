В Одесі ЗСУ збили російський ударний безпілотник

ЗСУ збили російський ударний безпілотник в Одеському районі.
Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили ударний безпілотний літальний апарат окупаційних військ російської федерації в Одеському районі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Нагадаємо, 26 квітня окупаційні війська також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман із Білгород-Дністровського району до Одеси. Рух ним перекрили.
Вже 27 квітня російські окупанти вдруге завдали ракетного удару по цьому мосту, а 2 травня – втретє.
Вже 27 квітня російські окупанти вдруге завдали ракетного удару по цьому мосту, а 2 травня – втретє.
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