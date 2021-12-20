В Одесі сталася потрійна ДТП, обійшлося без жертв

20:11 20 квітень Київ, Україна

У Малиновському районі Одеси сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Інцидент обійшовся без постраждалих.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області у вівторок, 20 квітня.



КамАЗ рухався з боку вул. Святослава Ріхтера, коли водій почав повертати, у вантажівки відкинулася вперед кабіна. Водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там вантажівка зіткнулася з легковиком Toyota Corolla.



Від удару легковик відкинуло на автомобіль Toyota RAV4, який рухався позаду. Інцидент обійшовся без постраждалих.



