В Одесі згорів магазин одягу та взуття

На вулиці Іцхака Рабіна в Одесі сталася пожежа в магазині Конфіскат, що торгує одягом і взуттям. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Про це повідомляє ДСНС в понеділок, 16 серпня.
Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на всю площу торгового павільйону. Пожежу ліквідували о 3 годині на площі 400 кв. м.
Загиблих і постраждалих немає, проте постраждали товари, що продавалися в магазині. До ліквідації пожежі залучалися 39 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Тепер експерти встановлюють причину пожежі та збитки.
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