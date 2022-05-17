В Одесі згорів магазин одягу та взуття

14:50 16 серпня Київ, Україна

На вулиці Іцхака Рабіна в Одесі сталася пожежа в магазині Конфіскат, що торгує одягом і взуттям. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС в понеділок, 16 серпня.

"Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 01:49. До місця виклику по вулиці Іцхака Рабіна через 6 хв прибули рятувальники пожежно-рятувального відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горіли торговельні павільйони з товаром - одягом і взуттям", - сказано в повідомленні.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на всю площу торгового павільйону. Пожежу ліквідували о 3 годині на площі 400 кв. м.

Загиблих і постраждалих немає, проте постраждали товари, що продавалися в магазині. До ліквідації пожежі залучалися 39 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Тепер експерти встановлюють причину пожежі та збитки.