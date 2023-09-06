В Одесі викрили мережу публічних будинків, яку організував співробітник поліції

09:52 12 серпня Київ, Україна

Важко повірити, але навіть у воєнний час, коли Одеса страждає від обстрілів ворога, знаходяться охочі заробити на "полуничці". Як повідомили у ДБР, правоохоронцям вдалося викрити мережу публічних будинків, яку організував співробітник поліції.

За даними слідства, поліціянт разом із шістьма спільниками створив мережу із шести борделів, де працювали понад 20 жінок від 18 до 45 років. Орієнтувалися ці "установи" переважно на іноземців.

Вартість "послуг" становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця доходи організаторів "бізнесу" сягали понад 30 тисяч доларів.

Правоохоронцю та його спільникам повідомили про підозру у сутенерстві та створенні і утриманні місць розпусти, вчинених з метою наживи, організованою групою (ч.2 ст.302, ч.3 ст.303 КК України). Їм загрожує до 10 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та усунення поліціянта з посади.

Раніше у Києві правоохоронці викрили діяльність двох борделів. Один із них був замаскований під лазню, інший розміщувався у квартирі.