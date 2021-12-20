В Одесі викрили підпільні цехи з пошиття "брендового" одягу

Співробітники правоохоронних органів припинили незаконну діяльність з виробництва товарів всесвітньо відомих брендів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 9 квітня.
З листопада 2020 року було задокументовано факти незаконної діяльності організованої групи вихідців з Молдови. У пункті пропуску Старокозаче прикордонники виявили транспортний засіб, багажне відділення якого було заповнене контрафактним одягом. Водій заявив, що прямував з так званого промтоварного ринку Авангард 7 км і мав намір реалізувати продукцію в Молдові.
Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних осіб. Устаткування і продукція вилучені поліцією.
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