В Одесі викрили підпільні цехи з пошиття "брендового" одягу

18:21 09 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів припинили незаконну діяльність з виробництва товарів всесвітньо відомих брендів.



Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 9 квітня.



З листопада 2020 року було задокументовано факти незаконної діяльності організованої групи вихідців з Молдови. У пункті пропуску Старокозаче прикордонники виявили транспортний засіб, багажне відділення якого було заповнене контрафактним одягом. Водій заявив, що прямував з так званого промтоварного ринку Авангард 7 км і мав намір реалізувати продукцію в Молдові.

"В рамках кримінального провадження за ст. 229 КК "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару" було проведено низку санкціонованих обшуків в приміщеннях і транспортних засобах в Одесі і Одеській області. За результатами проведених заходів виявлено велику кількість підроблених товарів, швейні верстати, сировину для пошиття підробок, термопреси для нанесення логотипів, доказові документи і "чорну" бухгалтерію", - сказано в повідомленні.

Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних осіб. Устаткування і продукція вилучені поліцією.