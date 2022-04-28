В Одесі викрили банду, що створила фейкові інтернет-магазини

21:14 27 липня Київ, Україна

Співробітники кіберполіції викрили жителів Одеси в інтернет-шахрайстві з продажем електронної та оргтехніки. Жертви віддали шахраям понад мільйон гривень.

Зловмисники переїхали до Одеси з Миколаївської області та створили низку фішингових інтернет-магазинів, де пропонували людям електронну, мобільну, комп'ютерну та іншу техніку зі знижкою на умовах передоплати, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області.



Створюючи враження реальних менеджерів, зловмисники тільки отримували замовлення від клієнтів, передзвонювали їм нібито з cаll-центру і переконували: товар в наявності в будь-якому іншому місті, тому його доставка можлива тільки певною поштою і при повній передоплаті. Ошукані громадяни вводили дані своїх банківських карток в форму на сайті або перераховували кошти на реквізити, які надавали правопорушники, а ті знімали їх і більше на зв'язок не виходили.

За місцем проживання фігурантів поліціянти, при силовій підтримці батальйону поліції особливого призначення, провели низку санкціонованих обшуків та вилучили як речові докази банківські картки, на які покупці неіснуючого товару перераховували гроші, квитанції про зняття з них готівки, мобільні телефони, ноутбуки тощо. Також у фігурантів вилучили предмети, схожі на пістолети і патрони.





Зараз двом фігурантам співробітники Слідчого управління поліції Одеської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозри в шахрайстві, скоєному шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно з чинним законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.



Розгляд питання про притягнення підозрюваних до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю буде можливе після отримання результатів експертного дослідження, на яке воно спрямоване.