В Одесі викрито схему ухилення від мобілізації: туберкульоз за 1500 доларів

18:58 18 вересня Київ, Україна

В Одесі розкрито схему ухилення від мобілізації, до якої залучено голову лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів міста. Повідомлення про викриття цієї схеми надійшло від пресслужби прокуратури на Одещині 18 вересня.



За інформацією слідства, підозрювана організувала корупційну схему, пропонуючи хабарі за отримання витягів із медичної картки амбулаторних хворих, у яких зазначався фіктивний діагноз. Це дозволяло уникати призову на військову службу у межах мобілізації.



За суму 1500 доларів "пацієнти" отримували виписки з діагнозом - туберкульоз. Далі ці медичні документи передавалися до територіальних військових комісаріатів, що призводило до визнання чоловіків непридатними до військової служби.



Розслідування виявило, що за документами та реєстрами ці "пацієнти" не зверталися до лікарні та не стояли на медичному обліку.



Для маскування своїх незаконних дій підозрювана залучила двох місцевих мешканців як посередників.



Наразі голові лікарської консультативної комісії та двом посередникам оголошено про підозру. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних та про їхнє усунення з посад у сфері медицини.