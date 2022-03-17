В Одесі викрито схему транзиту наркотиків

12:01 20 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки України припинила транзит "бойового наркотику" терористів "ІДІЛ", співробітники вилучили 750 кг психотропу "каптагон".

Про це повідомляє пресцентр СБУ

"Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит через нашу країну 750 кілограмів психотропної речовини "каптагон", відомої як "бойовий наркотик" Ісламської держави". На чорному ринку вилучений товар оцінюється в понад 30 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході спецоперації оперативники і слідчі спецслужби встановили, що організували переправлення двоє жителів Одеси та Львова. Вони замовили психотропи в одній з країн Середземноморського басейну. Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув в морський порт "Південний", де був прихований в контейнері з солодощами, і контролювали всі дії зловмисників.



За даними Держмитслужби, оперативні заходи тривали не один місяць.

"На початку вересня в порт Південний на адресу одного з українських підприємств надійшов товар - печиво і рахат-лукум виробництва Сирії. Під час проведення спільного митного огляду було виявлено, що 76 коробок містять таблетки загальною вагою понад 750 кг. Експрес-тест і службова собака одеських митників Боцман підтвердили, що це - каптагон, психотропна речовина, що містить амфетамін. Одержувач розмістив товар для подальшого оформлення на склад під митним контролем", - повідомили митники.

Вказується, що в рамках проведення контрольованого постачання було встановлено, що ділки, не підозрюючи про проведення оперативних заходів, сховали пакети з каптагоном в товарну партію кукурудзяного крохмалю, який завантажили для експорту через Одеський порт в Саудівську Аравію.

"Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили в Одеський морський порт. Після декларування вантажу в митних органах співробітники СБУ затримали фігурантів: одного при спробі вильоту з Одеси, іншого - за місцем проживання. Контейнери з каптагоном вилучено правоохоронцями", - йдеться в повідомленні СБУ.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення обом фігурантам про підозру.



Тривають невідкладні слідчі дії по встановленню всіх осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.