В Одесі викрито схему транзиту наркотиків

Служба безпеки України припинила транзит "бойового наркотику" терористів "ІДІЛ", співробітники вилучили 750 кг психотропу "каптагон".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Відзначається, що в ході спецоперації оперативники і слідчі спецслужби встановили, що організували переправлення двоє жителів Одеси та Львова. Вони замовили психотропи в одній з країн Середземноморського басейну. Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув в морський порт "Південний", де був прихований в контейнері з солодощами, і контролювали всі дії зловмисників.
За даними Держмитслужби, оперативні заходи тривали не один місяць.
За даними Держмитслужби, оперативні заходи тривали не один місяць.
Вказується, що в рамках проведення контрольованого постачання було встановлено, що ділки, не підозрюючи про проведення оперативних заходів, сховали пакети з каптагоном в товарну партію кукурудзяного крохмалю, який завантажили для експорту через Одеський порт в Саудівську Аравію.
В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення обом фігурантам про підозру.
Тривають невідкладні слідчі дії по встановленню всіх осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.
Тривають невідкладні слідчі дії по встановленню всіх осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.
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