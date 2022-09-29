В Одесі розкрили російську агентурну мережу - СБУ

Служба безпеки України викрила агентурну мережу спецслужб росії в Одесі, які влаштовували провокації та проводили підготовку до приходу російських військ.
Зазначається, що завданням групи було проведення вибухової діяльності на території регіону.
Зокрема, вони виконували такі завдання російських кураторів:
- збирали інформацію про співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", якби росіянам вдалося захопити область;
- проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "російського світу";
- купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували закинути у місто.
У СБУ повідомили, що наступною акцією мало стати "вітання путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента росії.
Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.
Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.
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