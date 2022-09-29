В Одесі розкрили російську агентурну мережу - СБУ

19:42 29 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила агентурну мережу спецслужб росії в Одесі, які влаштовували провокації та проводили підготовку до приходу російських військ.



Зазначається, що завданням групи було проведення вибухової діяльності на території регіону.



Зокрема, вони виконували такі завдання російських кураторів:

збирали інформацію про співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих "списків зачистки", якби росіянам вдалося захопити область;

проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами "російського світу";

купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували закинути у місто.





"Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора росії: вивісили ворожий триколор з написом "Одеса - російське місто" і передали ці фото для російських ЗМІ", - зазначають у СБУ

У СБУ повідомили, що наступною акцією мало стати "вітання путіна з днем народження" 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента росії.



Це завдання, а також підготовка "матеріально-військової бази" для потенційних груп ДРГ потребували значних коштів. Вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.