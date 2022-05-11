В Одесі сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів

18:08 10 серпня Київ, Україна

31-річний водій BMW, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з трьома авто, після чого влетів у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Фонтанська дорога, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілями Skoda, Audi, BMW і наїзд на перешкоду - зупинку громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП в лікарню потрапив 31-річний водій BMW. Інформація про інших постраждалих уточнюється.