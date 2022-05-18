В Одесі приїжджого чоловіка пограбували два рази за один день

10:55 13 серпня Київ, Україна

Навіть якщо ви не в Одесі, якщо вас розморило сонце або вино - будьте обережні. Шахраї не дрімають. Як повідомила пресслужба поліції, в Одесі одну людину пограбували двічі за один день. Спочатку його обікрала дівчина, з якою він познайомився на пляжі, потім виходець із Закавказзя, оголошений в розшук київською поліцією. Особи зловмисників встановили за кілька годин.

"Спочатку городянина обікрала 24-річна мешканка Одеського району, знайомство з якою він відзначав на пляжі в Аркадії за келихом вина. Молода панянка дочекалася, коли кавалер напідпитку засне, а потім забрала у нього каблучку, смартфон і кілька тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Пізніше на 34-річного потерпілого звернув увагу 22-річний виходець із Закавказзя, який за підозрою в пограбуванні знаходиться в розшуку столичних поліціянтів.

Іноземець запропонував чоловікові довезти його додому, піднявся разом з ним в квартиру нібито для отримання оплати за проїзд. Там він вдарив чоловіка і забрав вироби з золота і кілька тисяч доларів.

"На встановлення осіб зловмисників поліціянтам знадобилося кілька годин. Дівчину розшукали в центрі, а чоловіка через кілька днів затримали аж в Чернігівській області, коли він з награбованим майном намагався втекти до сусідньої держави", - розповіли в поліції.

Іноземцю оголосили підозру в пограбуванні, поєднаному з проникненням в житло, і помістили в СІЗО. Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Дівчину за крадіжку можуть покарати штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що в Одесі на пляжі чоловікові проломили череп через шезлонг. Не бажаючи розраховуватися за оренду шезлонга, нетверезий відпочивальник почав з чоловіком сварку, а коли забракло слів - пустив в хід кулаки.

Також на одеському пляжі жінки влаштували бійку. За бійкою спостерігала маленька дівчинка на надувному крузі, яку батьки залишили без уваги.