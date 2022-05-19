В Одесі припинено спробу викрадення державного прапора України

11:19 15 серпня Київ, Україна

Яку цінність бачать люди в державному прапорі України? Специфічно проявив свою повагу до прапора житель Одеси. За повідомленням Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради, чоловік без певного місця проживання зрізав і забрав з собою державний прапор України, встановлений на місці загибелі активістів 2 травня 2014 року.

Вчинок чоловіка потрапив на камери, після чого черговий оператор системи спостереження зміг відстежити маршрут зловмисника, і повідомив про те, що сталося, співробітникам "Муніципальної варти".

Викрадача прапора зустріли на громадській зупинці Софіївська/Преображенська. Чоловіка затримали і повернули на місце злочину. Потім викликали поліцію.

Чоловік пояснив, що вкрав прапор, щоб повісити його в їдальні для інших людей, теж позбавлених даху над головою. А забрати стяг чоловік вирішив, тому що "він дуже красивий".

Охоронці "Муніципальної варти" провели з ним профілактичну бесіду, і чоловік повісив викрадений прапор на місце, а муніципали подарували громадянину для його їдальні інший стяг України.

Нагадаємо, в Черкаській області поліція затримала жителя села Глушки, який зірвав і спалив прапор України.