В Одесі попереджають мешканців про мінну небезпеку

09:17 08 лютого Київ, Україна

У зв'язку із штормом у Чорному морі на Одещині підвищилася мінна небезпека.

Про це 8 лютого повідомила міськрада Одеси.

Зазначається, що пориви північно-східного вітру сягають 15-20 м/с.

Жителів попереджають про високу ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.