В Одесі попереджають мешканців про мінну небезпеку

У зв'язку із штормом у Чорному морі на Одещині підвищилася мінна небезпека.
Про це 8 лютого повідомила міськрада Одеси.
Зазначається, що пориви північно-східного вітру сягають 15-20 м/с.
Жителів попереджають про високу ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.
Про це 8 лютого повідомила міськрада Одеси.
Зазначається, що пориви північно-східного вітру сягають 15-20 м/с.
Жителів попереджають про високу ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі