В Одесі пожежні рятують історичний будинок, якому понад 200 років

За повідомленням ДСНС, сьогодні на вулиці Буніна в Приморському районі міста Одеси загорівся житловий будинок, споруджений у 1814 року. Десятки рятувальників на даний момент працюють на місці пожежі.
Зазначено, що до гасіння пожежі залучено 60 пожежних і 18 одиниць техніки.
У відомстві уточнюють, що жертв і постраждалих поки немає. Триває гасіння.
У свою чергу місцеве видання Думська повідомляє, що вогонь спалахнув на третьому поверсі і швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. На першому поверсі будинку розташована піцерія «Оліо».
Нагадаємо, на цьому тижні в Одесі на вулиці Манежній знову стався обвал в будинку №34 - цього разу в будівлі впала покрівля, постраждали дві кімнати квартири на четвертому поверсі.
Також повідомлялося, що в Одесі на Торговій вулиці обвалилась частина житлового будинку, пам'ятки архітектури 1890 року побудови.
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