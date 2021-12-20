В Одесі пожежні рятують історичний будинок, якому понад 200 років

14:29 12 липень Київ, Україна

За повідомленням ДСНС, сьогодні на вулиці Буніна в Приморському районі міста Одеси загорівся житловий будинок, споруджений у 1814 року. Десятки рятувальників на даний момент працюють на місці пожежі.

"В Одесі по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку (1814 забудови, всередині будинку дерев'яні перекриття) на другому поверсі в квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах. Станом на 11:50 площа пожежі даху триповерхового житлового будинку становила близько 750 кв. м. Ситуація контролюється. Відкритого вогню не спостерігається ", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до гасіння пожежі залучено 60 пожежних і 18 одиниць техніки.

У відомстві уточнюють, що жертв і постраждалих поки немає. Триває гасіння.

У свою чергу місцеве видання Думська повідомляє, що вогонь спалахнув на третьому поверсі і швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. На першому поверсі будинку розташована піцерія «Оліо».

"Мешканка будинку Ольга каже, що, швидше за все, пожежа почалася в квартирі №63. Господарі квартири живуть в Москві і постійно здають житло. Останнім часом в квартирі жила велика компанія молоді 18-20 років. Ольга каже, що в квартирі часто були п'янки, на неспокійних сусідів скаржилися в поліцію ", - пише видання.

Нагадаємо, на цьому тижні в Одесі на вулиці Манежній знову стався обвал в будинку №34 - цього разу в будівлі впала покрівля, постраждали дві кімнати квартири на четвертому поверсі.

Також повідомлялося, що в Одесі на Торговій вулиці обвалилась частина житлового будинку, пам'ятки архітектури 1890 року побудови.