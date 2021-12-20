В Одесі викрали 20-річного хлопця і вимагали 1 млн доларів

18:00 26 березень Київ, Україна

В Одесі в ніч з 23 на 24 березня був викрадений 20-річний юнак, зловмисники на прокатному авто вивезли потерпілого до Києва і тримали зв'язаним в орендованій квартирі.

Про це написав у Facebook глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Свої умови викрадачі повідомили батькові в телефонній розмові: 1 мільйон доларів США або сина батько більше не побачить", - пише Клименко.

Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та поліція Одеської області моментально включилися в роботу, за лічені години вирахували зловмисників і продумали оперативну комбінацію.

Сьогодні, 26 березня, в Одесі, під час передачі частини грошей у розмірі 100 тисяч доларів були затримані двоє спільників викрадачів, а через короткий час в орендованій квартирі в центрі Києва спецпризначенці звільнили заручника.

"Чотирьох фігурантів затримали на місці. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв'язаними руками. На щастя, йому не нашкодили... Відомо, що всі викрадачі - вихідці з однієї з країн Закавказзя", - йдеться в повідомленні.