В Одесі викрали 20-річного хлопця і вимагали 1 млн доларів

В Одесі в ніч з 23 на 24 березня був викрадений 20-річний юнак, зловмисники на прокатному авто вивезли потерпілого до Києва і тримали зв'язаним в орендованій квартирі.
Про це написав у Facebook глава Нацполіції Ігор Клименко.
Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та поліція Одеської області моментально включилися в роботу, за лічені години вирахували зловмисників і продумали оперативну комбінацію.
Сьогодні, 26 березня, в Одесі, під час передачі частини грошей у розмірі 100 тисяч доларів були затримані двоє спільників викрадачів, а через короткий час в орендованій квартирі в центрі Києва спецпризначенці звільнили заручника.
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